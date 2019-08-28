Обмен заключенными между Украиной и Россией был перенесен

Адвокат некоторых осужденных граждан России на Украине Валентин Рыбин сообщил, что обмен заключенными между Украиной и Россией отодвигается на неопределенный срок.

"Обмен будет перенесен. На когда еще неизвестно. Вероятно, причина этого в том, что в офисе Владимира Зеленского есть люди, которые хотят сорвать обмен заключенными и понизить его рейтинги", - пояснил Рыбин.

Ранее об обмене заключенными между Украиной и Россией говорил директор Центра политический конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, в списки для обмена должны были включить украинских моряков, которые были арестованы в ноябре 2018 года.