Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о готовности Кремля провести обмен заключенными с Украиной. Представитель российского президента отметил, что для осуществления обмена необходима взаимность со стороны Киева.
"С нашей стороны есть готовность, и мы уже ведем переговоры с украинской стороной. Сейчас решающий фактор - это их желание провести обмен. Но в целом мы видим понимание, что это необходимо", - пояснил Песков.
Также Дмитрий Песков рассказал, что на решение этого вопроса потребуется время, поскольку предстоит сложная двусторонняя работа.
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