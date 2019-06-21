В Кремле заявили о готовности провести обмен заключенными с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о готовности Кремля провести обмен заключенными с Украиной. Представитель российского президента отметил, что для осуществления обмена необходима взаимность со стороны Киева.



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"С нашей стороны есть готовность, и мы уже ведем переговоры с украинской стороной. Сейчас решающий фактор - это их желание провести обмен. Но в целом мы видим понимание, что это необходимо", - пояснил Песков.

Также Дмитрий Песков рассказал, что на решение этого вопроса потребуется время, поскольку предстоит сложная двусторонняя работа.