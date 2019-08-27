Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер подверг резкой критике идею президента страны Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7 в следующем году.
По словам Шумера, возвращаться к формату "восьмерки" ни в коем случае нельзя, так как РФ якобы провоцирует начало гонки вооружений и вмешивается в выборы в Соединенных Штатах.
Предложение Трампа политик назвал "ужасным". Он добавил, что оно показывает слабость главы государства перед его российским коллегой Владимиром Путиным и негативно повлияет на безопасность США.
Слова Трампа о желании возродить формат G8 накануне прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что это не является для РФ самоцелью и что она не будет никому навязывать свое участие.
Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что наша страна не была инициатором обсуждения данного вопроса. Министр также констатировал, что сейчас главные мировые вопросы решают в "группе двадцати".
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Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.