В Сенате США назвали "ужасной" идею Трампа пригласить РФ на саммит G7

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер подверг резкой критике идею президента страны Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7 в следующем году.

По словам Шумера, возвращаться к формату "восьмерки" ни в коем случае нельзя, так как РФ якобы провоцирует начало гонки вооружений и вмешивается в выборы в Соединенных Штатах.

Предложение Трампа политик назвал "ужасным". Он добавил, что оно показывает слабость главы государства перед его российским коллегой Владимиром Путиным и негативно повлияет на безопасность США.

Слова Трампа о желании возродить формат G8 накануне прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что это не является для РФ самоцелью и что она не будет никому навязывать свое участие.

Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что наша страна не была инициатором обсуждения данного вопроса. Министр также констатировал, что сейчас главные мировые вопросы решают в "группе двадцати".

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