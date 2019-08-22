Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского об "условиях", которые Россия должна выполнить для восстановления формата G8, потребовала от него "сигналов в реальности", а не в социальной сети.
"Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности", - написала российский дипломат на своей странице в Facebook.
Она также добавила, что украинскому лидеру "подсунули бессмысленный набор букв", указав на ошибки в используемых Зеленским понятиях. Представитель МИД России предложила "по-братски периодически консультировать" президента Украины в терминологии дипломатии, пока этого не может делать украинское внешнеполитическое ведомство.
Ранее Зеленский написал, что "возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков" станет сигналом для восстановления формата G8 с участием России.
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