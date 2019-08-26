Трамп заявил, что не предлагал сбрасывать ядерные бомбы на ураганы

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что он предлагал использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами. Он назвал их фейковыми новостями и заявил, что не говорил ничего подобного.

"История Axios о том, что президент Трамп хотел взрывать сильные ураганы ядерным оружием прежде, чем они достигнут побережья, смехотворна", - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что он неоднократно обсуждал эту идею с советниками по национальной безопасности. В ходе одного из совещаний Трамп якобы сказал, что бросать бомбу в эпицентр урагана нужно, когда он начинает двигаться через Атлантику. У участников заседания слова президента вызвали недоумение, писали СМИ.

Эту идею "Правде.Ру" прокомментировал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он назвал ее очередным политическим стёбом Трампа.

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