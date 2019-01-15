К концу века страшные ураганы сметут все живое на Земле

Если температура мирового океана повысится на один градус, а уровень воды поднимется на 30 сантиметров, на Земле начнут свирепствовать страшные ураганы.

При условии, если человечество не примет решительных мер по снижению выбросов СО 2 в атмосферу, такой сценарий развития событий можно ожидать к концу текущего века. Так считают ученые Калифорнийского университета в Беркли.

Некоторые ученые считают, что глобальное потепление пошло на спад. Однако исследование американцев опровергает это мнение. Они говорят, что планета, наоборот, нагревается гораздо быстрее, чем ожидалось.

Наглядно накопление тепла Мировым океаном показали ученые из Оксфорда. Они говорят, что океаны ежегодно поглощают в тысячу раз больше энергии, чем использует все население планеты. С 1871 по 2017 год океан поглотил столько энергии, сколько могут произвести атомные бомбы, которые взрываются каждую секунду в течение 150 лет.