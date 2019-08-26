Тишковец: атомные бомбы в борьбе с ураганами не помогут

Президент США Дональд Трамп намерен бороться с ураганами с помощью ядерных бомб. Эту тему он обсуждает с советниками по национальной безопасности. По словам Трампа, бросать бомбу в эпицентр нужно, когда ураган начинает двигаться через Атлантику.

Предложение Трампа "Правде.Ру" прокомментировал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, идея американского лидера, которую он высказывал минимум дважды, существует уже много десятилетий - ее выдвигали еще в 50-е годы. Однако атомное оружие вряд ли может навредить урагану, так как энергия, освобождающаяся при прохождении классического атмосферного фронта, в десять тысяч раз больше энергии, которая освобождается при взрыве водородной бомбы, сказал эксперт.

"Ударные волны не в состоянии нарушить общую циркуляцию атмосферы. Помимо этого, энергия одного грозового облака эквивалентна трем ядерным бомбам, сброшенными на Хиросиму или Нагасаки (21 килотонна в тротиловом эквиваленте), а энергия одного мощного циклона (тайфуна, урагана) соизмерима с количеством энергии, вырабатываемой 10 АЭС в течение года. А вот боевая эффективность применения ядерного оружия в зависимости от погодных условий может меняться в 5-10 раз", - заявил Тишковец.

Кроме того, добавил он, при локальном применении атомной или водородной бомбы воздушные массы увлекаются на огромную высоту, что спровоцирует искусственное образование гибридных облаков и выпадение экстремальных осадков.

"Повышение содержания в воздухе радиоактивных частиц увеличит количество ядер конденсации, способствующих образованию облаков, и ядер кристаллизации - тем самым приведет к выпадению более обильных, чем обычно, осадков", - объяснил специалист центра погоды.

Он подчеркнул, что в районе взрыва бомбы погода на короткое время может измениться, но при этом макромасштабные синоптические процессы сохранятся.

"Попытки Трампа смоделировать постъядерный климат являются не более чем очередным политическим стёбом", - заключил Тишковец.

Источник фото: Facebook

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