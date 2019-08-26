Александр Яковенко освобожден от должности российского посла в Великобритании. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Два дня назад в посольстве заявили, что Яковенко завершил свою дипломатическую миссию в Лондоне и отправился в РФ.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что отставка посла не связана с ухудшением отношений двух государств. Это обычная ротация глав диппредставительств, отметил он.
Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.
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