Партия Зеленского готова вносить "много изменений" в Конституцию

"Много изменений" в украинскую Конституцию намерена внести партия действующего президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа".

"Будем вносить много изменений в Конституцию, которые соответствуют программе нашей партии", - цитирует ТАСС представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука. В числе таковых сокращение числа депутатов Рады и отмена неприкосновенности для них.

До этого глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук отмечал, что во имя мира в Донбассе готов работать над изменением Конституции.

Ранее Правда.Ру писала, что Владимир Зеленский на день Конституции Украины запустил флешмоб, предлагая каждому рассказать о своей любимой ее статье и записать с этим видео. При этом он призвал использовать хэштег #моялюбимаястатья.