Зеленский предложил украинцам рассказать о любимой статье Конституции

Действующий президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан постсоветской республики с днем конституции и запустил флешмоб.



«У меня разочарование во всей власти». Самое важное из интервью комика Зеленского, претендующего на пост президента Украины / Новости от 26.12.2018 22:01

Каждый желающий, сообщает пресс-служба главы государства в социальной сети Facebook, может записать видео с рассказом о своей любимой статье конституции Украины.

Видео необходимо сопроводить хештегом #моялюбимаястатья.

Владимир Зеленский заявил, что его любимая статья украинской конституции та, которая гласит о человеке, его жизни и здоровье, чести и достоинстве, неприкосновенности и безопасности как о наивысших ценностях современной Украины.