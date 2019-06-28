Действующий президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан постсоветской республики с днем конституции и запустил флешмоб.
Каждый желающий, сообщает пресс-служба главы государства в социальной сети Facebook, может записать видео с рассказом о своей любимой статье конституции Украины.
Видео необходимо сопроводить хештегом #моялюбимаястатья.
Владимир Зеленский заявил, что его любимая статья украинской конституции та, которая гласит о человеке, его жизни и здоровье, чести и достоинстве, неприкосновенности и безопасности как о наивысших ценностях современной Украины.
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Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Рост цен подтверждают и данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.