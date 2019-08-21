Большинство американских избирателей (61%) уверены в том, что Россия попытается вмешаться в президентские выборы 2020 года в США. Об этом говорят результаты опроса, проведенного специалистами компании Morning Consult и газеты Politico.
Нынешний показатель на 14 процентных пунктов выше, чем перед промежуточными выборами в минувшем году, отмечают эксперты. При этом 49% респондентов считают, что кандидаты от Республиканской партии получат больше пользы от возможного вмешательства России, чем демократы. Противоположного мнения придерживаются 15% опрошенных американцев.
Напомним, президентские выборы в США пройдут в ноябре будущего года. Действующий глава государства Дональд Трамп заявлял о своем намерении переизбраться на этот пост и выражал уверенность в том, что ему это удастся.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Трамп назвал психически больным своего наиболее вероятного соперника от демократов на выборах главы государства в 2020 году Джо Байдена.
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