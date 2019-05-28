Экономисты уверены в победе Дональда Трампа на выборах 2020 года

Американские экономисты придерживаются мнения, что Дональд Трамп имеет очень высокие шансы на переизбрание в 2020 году. Об этом сообщила газета The New York Times. Экономисты ссылаются на модель, которая использовалась при подсчете шансов на избрание Барака Обамы, в которой учитывались темпы роста внутреннего валового продукта и инфляции.



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В 2008 году эта модель показала, что Барак Обама победил на выборах президента США с результатом 53,1% голосов избирателей. В результате, Обама действительно одержал победу и получил 53,7% голосов.

Тем не менее, общественные опросы показывают, что жители США отдают предпочтение бывшему вице-президенту Джо Байдену, который недавно объявил об участии в президентской гонке.