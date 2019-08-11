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Трамп счел сумасшедшим своего вероятного соперника на выборах 2020 года

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его вероятный соперник от демократов на выборах главы государства в 2020 году Джо Байден психически не здоров.

Об этом Трамп написал в своем личном аккаунте в Twitter.

"Кто-нибудь действительно верит, что он психически здоров, чтобы быть президентом? Мы "играем" в очень большом и сложно мире, а Джо не соображает!", — написал президент Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что 76-летний Джо Байден в данный момент занимает пост вице-президента США. В апреле текущего года стало известно, что американский политик намерен вступить в президентскую гонку.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп предпочел строить стену на границе с Мексикой, а не расширять присутствие Соединенных Штата Америки в Арктике.

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