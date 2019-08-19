Украина арестовала танкер по делу о поставках топлива в Крым

Танкер Mriya, якобы поставлявший в Крым топливо, арестован решением Херсонского апелляционного суда, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Украины.

На корабле были проведены обыски. Ранее в украинской Генпрокуратуре заявили, что в июне 2015 года это же судно под названием Vilga поставляло топливо для российского Черноморского флота на севастопольскую территорию. Член Совета Федерации РФ Олег Морозов заявил, что незаконные действия украинской стороны будут опротестованы.

По данным Международной федерации транспортных рабочих, сейчас судно «Вилга» является украинским, а по данным портала Equasis с 2013 по 2017 год оно было собственностью российской компании «ИнвестТрансГрупп». Потом оно перешло киевской Felina Development и сменило название на Mriya. В составе экипажа судна может находиться 15-17 человек разных национальностей.

25 июля в украинском порту Измаил был задержан российский танкер Nika Spirit. Задержавшей стороной утверждается, что судно участвовала в блокировании украинских военных кораблей при Керченском инциденте под названием Neyma. На корабле был организован обыск, изъяты документы и бортовые журналы. Допрошенных членов экипажа вернули в Россию. 30 июля принято решение об аресте танкера.

Сенатор РФ Андрей Климов назвал ситуацию очевидной провокацией «назначенцев Порошенко». По его мнению, экс-президент Украины был инициатором "керченской авантюры", и "ему очень выгодно, чтобы новые власти не занимались расследованием его государственной измены».