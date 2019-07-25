Сенатор: захват российского танкера организован "назначенцами Порошенко"

Захват российского танкера СБУ в порту Измаила — это очевидная провокация, организованная "назначенцами Порошенко", считает сенатор Андрей Климов.

24 июля в порту города Измаил украинские силовики захватили танкер NIKA SPIRIT, который был идентифицирован ими как танкер NEYMA, участвовавший в задержании украинских судов российскими пограничниками в Керченском проливе.

По данным СБУ, название было якобы изменено российскими владельцами судна, чтобы скрыть причастность танкера к инциденту в Керченском проливе. В ходе обыска были изъяты документы, записи радиопереговоров во время инцидента в ноябре 2018 года, бортовые журналы, а также были допрошены члены команды танкера.

Как сказал "Правде.Ру" заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов, это очевидная провокация, организованная "назначенцами Порошенко". "Порошенко делает все для того, чтобы максимально затруднить Зеленскому решение политических вопросов. Зеленский, по крайней мере, говорил о необходимости диалога, разговаривал с Путиным по телефону", — сказал сенатор.

По его мнению, Порошенко был инициатором "керченской авантюры", и "ему очень выгодно, чтобы новые власти не занимались расследованием его государственной измены, которая чуть было не спровоцировала Россию на некоторые необдуманные шаги".

"И по времени все рассчитано: это и окончание выборов в Раду, и провал партии Порошенко, показывающий, что его провал на президентских выборах был неслучаен, и желание насолить минскому процессу и возможному гуманитарному решению вопроса о военнослужащих Украины, которые по преступному приказу Порошенко оказались в местах не столь отдаленных под следствием в России. Поэтому здесь все неслучайно. Тут очевидная провокация и очень легко просчитать, кто ее автор", — отметил Андрей Климов.

"Это, конечно, акт пиратства, но я полагаю, что наши специалисты проявят мудрость и профессионализм в деле освобождения российского судна и в деле освобождения в случае необходимости нашего экипажа", — добавил он.

Андрей Климов заметил, что Россия до сих пор является главным торговым партнером Украины, и Киев этим шагом "блокирует возможности для реализации, в том числе, экономических отношений ".

Как сказал "РИА-Новости" источник в МИД РФ, предыдущий захват судна "Норд", вызвал резкую эскалацию напряженности, в том числе в Азовском море и Керченском проливе. "Поэтому Украина должна подумать о тех последствиях, которые могут произойти", — заявил источник. Он также подчеркнул, что если действия Киева направлены на "набор материала для будущих обменов — это зря они пошли по такой дорожке, это не поможет им".

Отвечая на вопрос, значит ли это, что Москва будет предпринимать свои действия в отношении задержанного танкера после выяснения деталей, он ответил: "Конечно".

25 ноября 2018 года в российских территориальных водах в Черном море российские пограничники задержали украинские корабли "Никополь", "Бердянск", "Яны Капу" с 24 украинскими моряками при попытке совершить незаконные действия, а именно — без разрешения пройти Керченский пролив и выйти в Азовское море. Позже моряки были арестованы, их ждет суд по обвинению в нарушении границы РФ.

Как сообщала Правда.Ру" с 1 июня спецразрешения от минэкономразвития России для экспорта нефтепродуктов на Украину "будут выдаваться с оглядкой на поведение Владимира Зеленского, считает эксперт Александр Пасечник.

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