Военный прокурор Украины заявил об аресте российского танкера

Украинский суд решил арестовать российский танкер Nika Spirit вместе со всеми изъятыми во время обыска документами. Такое заявление сделал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Мы это сделали. Точка!" - написал он на своей странице в Facebook.

При этом он подтвердил, что сотрудники надзорного ведомства и следователи Службы безопасности Украины действовали строго в рамках закона. По словам военного прокурора, законодательство Украины позволяет проводить следственные действия на морском или речном транспорта без разрешения консульства или дипломатического представительства, если судно находится на территории страны.

Напомним, российский танкер задержали в порту Измаил 25 июля. Как утверждают в СБУ, раньше судно называлось Neyma и участвовало в блокировании прохода украинских кораблей во время Керченского инцидента. Силовики провели обыск, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Экипаж танкера после допроса в полном составе вернулся в Россию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что моряки задержанного танкера вернулись домой и рассказали, как происходил захват судна в порту Измаил.

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