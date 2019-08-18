Посол Украины в СЕ считает, что страна теряет признаки государства

Посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что страна продолжает терять признаки государственности с 1991 года. Дипломат обвиняет в этом правительство, которое на протяжении всей независимости Украины экспериментирует над моделью государственного управления.

"За время независимости Украина пережила одну войну, две революции, шесть волн радикальных беспрецедентных реформ. Более того, каждый новый президент пытался стереть достижения предыдущих лидеров", - сообщил Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что за 28 лет страна не смогла построить эффективную экономическую модель, чтобы достигнуть экономического чуда, а также правильно выстроить работу государственных органов.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала интервью с Николаем Стариковым, который утверждал, что Украину заставят воевать с Россией.

Читайте также:

Порошенко вместе с семьей выехал из Украины без госохраны