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Автор Редакция рубрики "Мир"

Николай Стариков: Украину заставят воевать с Россией

Мир » Бывший СССР » Украина print

У Украины, с точки зрения Запада, есть только одно предназначение — инструмент против России. Запад последовательно воспитывает украинцев в ненависти для войны. Обо всем этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал лидер Общероссийского общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков.


Как будет работать украинский закон о русском языке?

— Николай, раньше вся мировая политика была зоной влияния США и зоной влияния СССР. Потом были гегемония США и глобализация. А что сейчас? И как, по вашему мнению, будет развиваться мир дальше?

— Мир изменился. И глобализация уже закончилась — всё, можно поставить на ней большой крест. Единая Европа пока является зоной влияния Соединенных Штатов Америки. Но там тоже все меняется. Например, недавно крупная немецкая газета Die Welt вышла с иллюстрацией на обложке, где Ангела Меркель жмет руку руководителю Китая. На второй фотографии она жмет руку Трампу. Заголовок: "Чье рукопожатие для нас важнее?" То есть они всерьез задумываются над этим. Это и есть раскол и изменения, которые уже произошли.

— А какую оценку вы можете дать происходящему сейчас на Украине? Откровенные ложь, фальсификация, подтасовки, бесконечные фейки, которые рушились на глазах, как-то повлияли на единство Европы? И как вы оцениваете нового президента?

— Ситуация на Украине, в том числе президентские выборы, никак не влияет и не повлияла на Европу. Это статистически незначительная величина в политическом смысле, чтобы она как-то влияла на Европу.

Второе, нас очень часто спрашивают: почему вы говорите об Украине, много внимания ей уделяете? Дело в том, что определенные силы со стороны Запада в перспективе это дело ведут к войне между Россией и Украиной. Не сейчас, не завтра, не в этом году и не в следующем, а лет через десять. У кого сын есть лет девяти-десяти, вы хотите, чтобы ваш сын воевал с такими же парнями, такими же русскими, только имеющими украинский паспорт? Я этого не хочу.

И вот именно нежеланием этого военного конфликта и вызвано внимание России к тому, что происходит на Украине. Нас уже пытались втянуть в эту войну, не получилось. Поэтому теперь это отложили, но к этому последовательно ведут. Обязательно надо предотвратить такое развитие событий, к которому коллективный Запад последовательно нас ведет.

На Украине сейчас театр. Он много раз играл один и тот же спектакль. Прохудились декорации, исполнитель главной роли запил, оттого что читает все время одни и те же тексты. Происходит смена актера. Но режиссер — тот же самый, сценарий — тот же самый. Немножко подновили декорации и нашли нового молодого исполнителя главной роли. Что изменилось? Вот это все, что изменилось. А по сути, ничего.

— Понятно, что сейчас все решают технологии, но все-таки у украинцев были надежды на Зеленского, что улучшатся отношения с Россией, закончится война…

— Это понятно, но такие надежды украинских избирателей были изначально пустыми. У меня есть много знакомых на Украине, которые настроены и мыслят достаточно адекватно. Они голосовали за Зеленского. Просто потому, что они сами себе что-то придумали. И вообще, по-моему, Зеленский не шел, а его несли.

Что такое в данном случае политические носилки? Снятый сериал. Вот его положили в этот сериал на носилки и понесли. И увидели все, мимо кого проносят эти политические носилки, симпатии смотрят на того, кто лежит на этих носилках. Вот так и занесли его в президенты. Его именно занесло во власть.

— Америка использует Украину, чтобы как-то насолить России. Украина — просто некий инструмент, а не самостоятельный объект. Запад подводит ситуацию к войне между Россией и Украиной. Но все-таки настоящую войну вообще сложно представить. Россия — ядерная держава, и мощь войск просто не сопоставима.

— Создан инструмент. Сначала попытались втянуть Россию в войну на Украине сразу сходу. Не получилось. Дальше в Украину вкладываются деньги. Зачем? На Западе никто ни в кого денег бесплатно просто так не вкладывает. Да, Украина, конечно, в военном отношении намного слабее, чем Россия. Это понятно. Но это сейчас.

Во-вторых, кто говорит, что война начнется завтра?

В-третьих, кто говорит, что Россия, не дай Бог, не ослабнет? Ведь можно и подождать этого момента. Давайте вспомним начало ХХ века. Россия имела огромную армию, огромную территорию и вроде бы сплоченный народ. Все было нормально у нас. Конечно, проблемы были нерешенные, куча проблем, но это везде и всегда, особенно в то время, когда весь мир менялся у все обострялись проблемы.

В целом же в 1912 году никто бы не сказал, что мы можем ослабнуть до такой степени, что у нас уже начнутся такие печальные события. И что? Все-таки они дождались, когда мы ослабли, и начался процесс. А сейчас все может быть намного серьезнее.

На окраине нашего мира создается из части нашего народа государство для войны с нами. Это надо понимать. Другого предназначения для Украины нет. И я хочу, чтобы это понимали и украинские матери. Речь идет не только о матерях российских десятилетних мальчишек. Украинских — в первую очередь.

Их сейчас пропустят через школу, где "Слава Украине!", уроки о том, что Россия — агрессор и т. д. и т. п. Воспитают, постараются воспитать ненависть и постараются помочь им забыть русский язык. Для чего все это? Только для войны. Других целей не существует. Вопрос, когда начнется война, в какой конфигурации, — это вопрос тактический. Провокацию можно осуществить за неделю. Но это стратегический курс Запада: руками русского народа воевать с русским народом.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Интервью было проведено на полях ПМЭФ-2019

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