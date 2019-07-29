Порошенко вместе с семьей выехал из Украины без госохраны

Бывший президент Украины Петр Порошенко уехал в Турцию вместе в семьей, отказавшись от государственной охраны.

Как уточняет издание "Украинская правда", часть семьи политика покинула территорию Украины на прошлой неделе, остальные вылетели в Стамбул в воскресенье. Ранее Порошенко заявил о своем желании выехать на отдых за границу.

В материале не уточняется на какой именно срок экс-президент отказался от государственной охраны, которая предоставляется всем бывшим лидерам страны пожизненно.

Накануне издание Elise Journal со ссылкой на источники в молдавской прокуратуре заявило о наличии у Порошенко нескольких паспортов на разные имена. Как указывали журналисты, политик оказался гражданином сразу пяти стран. При этом на Украине запрещено иметь двойное гражданство.

Напомним, Порошенко также стал фигурантом нескольких уголовных дел: о злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей, о государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе, об узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом "Прямой", о фальсификации документов при формировании депутатских фракций и незаконном назначении министров.

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