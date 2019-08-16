Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei оказалась в центре скандала из-за того, что некоторые смартфоны компании отображали Тайвань как отдельное государство.
Как указывает портал Taiwan News, скриншоты со смартфонов быстро распространились по китайским социальным сетям. Пользователи заметили, что если выбрать упрощенные иероглифы, то столица Тайваня будет находиться в часовом поясе Китая. Однако в традиционном письме столица Тайваня отображается частью отдельной страны.
В Китае посчитали это "ударом в спину" и обвинили компанию в двойных стандартах, призвав к бойкоту всей ее продукции. По мнению большинства китайцев, эта ситуация стала "актом сепаратизма" со стороны Huawei.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американский и французский модные дома Coach и Givenchy принесли извинения Китаю за выпуск партии футболок с ошибкой. На футболках был нанесен список государств, где Гонконг и Тайвань выделялись как отдельные от Китая страны.
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