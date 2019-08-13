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Coach и Givenchy принесли извинения Китаю за ошибку на футболках

Мир print

Американский и французский модные дома Coach и Givenchy принесли извинения Китаю за выпуск партии футболок с ошибкой. На футболках был нанесен список государств, где Гонконг и Тайвань выделялись как отдельные от Китая страны.

Ошибка приобрела массовый резонанс среди китайской общественности и СМИ. Известная китайская модель Лю Вэнь, которая представляет бренд Coach в Китае, уже заявила, что планирует разорвать контракт с модным домом.

Примечательно, что модный бренд Versace совсем недавно допускал такую же ошибку. По этой причине контракт с компанией расторгла известная китайская актриса Ян Ми, которая представляла бренд в Китае.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о таком явлении как "плагиат" в мире моды. При упоминании о «пиратских копиях» нам невольно вспоминаются лотки, заваленные «палеными» дисками. Оказывается, в мире моды пиратство тоже распространено. Его продукцию мы с вами покупаем отнюдь не на рынках или подземных переходах, а в уважаемых и весьма популярных у модников магазинах.

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Темы coach versace givenchy мода китай ошибка футболки
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