Президент Молдавии: Кишинев намерен восстановить отношения с Россией

Действующий президент Молдавии Игорь Додон сообщил о намерении Кишинева восстановить дипломатические отношения с Российской Федерацией.

Об этом глава постсоветской республики написал на своей личной странице Facebook после встречи с членом палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Майком Куигли.

В данный момент американский конгрессмен находится с визитом в Молдавии.

Игорь Додон заявил, что "заверил американского гостя" в желании Молдовы добиваться восстановления полноценных дипломатических отношений с Российской Федерации.

Напомним, что отношения между Российской Федерацией и Молдавией ухудшились летом 2015 года, когда Кишинев ратифицировал соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

С 2017 года в Молдавии был даже введен запрет на поездки представителей власти в РФ.

Напомним, что член палаты представителей Конгресса США Майк Куигли вчера был в Белоруссии.

Там конгрессмен заявил, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в поддержке суверенитета и независимости современной Белоруссии.

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