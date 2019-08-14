Действующий президент Молдавии Игорь Додон сообщил о намерении Кишинева восстановить дипломатические отношения с Российской Федерацией.
Об этом глава постсоветской республики написал на своей личной странице Facebook после встречи с членом палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Майком Куигли.
В данный момент американский конгрессмен находится с визитом в Молдавии.
Игорь Додон заявил, что "заверил американского гостя" в желании Молдовы добиваться восстановления полноценных дипломатических отношений с Российской Федерации.
Напомним, что отношения между Российской Федерацией и Молдавией ухудшились летом 2015 года, когда Кишинев ратифицировал соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
С 2017 года в Молдавии был даже введен запрет на поездки представителей власти в РФ.
Напомним, что член палаты представителей Конгресса США Майк Куигли вчера был в Белоруссии.
Там конгрессмен заявил, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в поддержке суверенитета и независимости современной Белоруссии.
Читайте также:
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Когда капитан Колесников писал: "Шансов, похоже, нет, будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает", - подлодку "Курск" уже похоронили. Разбираемся, кто виноват.
В США этот показатель несколько ниже, сообщает институт Гэллапа. Рекордсменом же является Марокко – там готовы отдать свою жизнь за страну 94% жителей.
Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Пилоту истребителя F-18 не удалось выполнить задуманное — его отогнали российские Су-27.