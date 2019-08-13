Соединенные Штаты Америки заинтересованы в поддержке суверенитета и независимости современной Белоруссии.
Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США от штата Иллинойс Майкл Куигли.
Как отмечает пресс-служба Министерства иностранных дел постсоветской республики, в данный момент делегация Конгресса США находится в Минске с официальным визитом.
О том, что США заинтересованы в поддержке суверенитета республики, Майкл Куигли заявил в ходе встречи с замглавой МИД Белоруссии Андреем Дапкюнасом.
Стороны, отмечает пресс-служба МИД Белоруссии, обсудили также важность укрепления двусторонних отношений.
Напомним, что отношения между Соединенными Штатами Америки и Белоруссией всегда были сложными. В 2008 году, например, между Минском и Вашингтоном разгорелся дипломатический скандал — США обвинили тогда Белоруссию в нарушении прав человека.
За международной ссорой последовали взаимный отзыв послов и санкции США в отношении Белоруссии.
Позже Соединенные Штаты Америки приостановили действия санкций против некоторых предприятий постсоветской республики.
Многие политологи отмечают, что отношения между США и Белоруссией улучшились на фоне роли последней в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Ранее сообщалось, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко и бывший глава Украины Петр Порошенко обманывали президента Российской Федерации Владимира Путина.
Читайте также:
Батька мечется. До чего доскачется?
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Новое исследование предполагает, что люди, которые принимают антихолинергические препараты в течение нескольких лет, могут быть более склонны к развитию слабоумия.
По состоянию на 17:00 толпа протестующих медленно покидает проспект Сахарова.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что экс-президент СССР Михаил Горбачев последние шесть месяцев живет в больнице.