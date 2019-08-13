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Конгрессмен: США заинтересованы в поддержке суверенитета Белоруссии

Мир print

Соединенные Штаты Америки заинтересованы в поддержке суверенитета и независимости современной Белоруссии.

Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США от штата Иллинойс Майкл Куигли.

Как отмечает пресс-служба Министерства иностранных дел постсоветской республики, в данный момент делегация Конгресса США находится в Минске с официальным визитом.

О том, что США заинтересованы в поддержке суверенитета республики, Майкл Куигли заявил в ходе встречи с замглавой МИД Белоруссии Андреем Дапкюнасом.

Стороны, отмечает пресс-служба МИД Белоруссии, обсудили также важность укрепления двусторонних отношений.

Напомним, что отношения между Соединенными Штатами Америки и Белоруссией всегда были сложными. В 2008 году, например, между Минском и Вашингтоном разгорелся дипломатический скандал — США обвинили тогда Белоруссию в нарушении прав человека.

За международной ссорой последовали взаимный отзыв послов и санкции США в отношении Белоруссии.

Позже Соединенные Штаты Америки приостановили действия санкций против некоторых предприятий постсоветской республики.

Многие политологи отмечают, что отношения между США и Белоруссией улучшились на фоне роли последней в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.

Ранее сообщалось, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко и бывший глава Украины Петр Порошенко обманывали президента Российской Федерации Владимира Путина.

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