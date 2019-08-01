Порошенко захотел выжить и стать евродепутатом

Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал журналистам о том, кем он видит себя через десять лет. В первую очередь бизнесмен захотел быть живым, а также, чтобы у него заканчивался избирательный срок в Европарламенте.

Журналисты спросили у бывшего президента Украины, как, по его мнению, опишут президентство Порошенко в учебниках истории, но политик отказался отвечать заявив, что "говорить об этом можно будет через два-три года". Порошенко заверил, что через это время "все будет по-другому".

Также экс-президент рассказал, что многое сделал бы по-другому, если бы у него была возможность заново пройти свой президентский срок. Порошенко считает, что нужно было по-другому выстраивать кадровую политику, проводить реформы, а также организовать парламентские выборы 2014 года.

Примечательно, что 17 июля Петр Порошенко посещал заседание Европарламента, но его не пустили в зал заседаний.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что двое неизвестных пытались напасть на Петра Порошенко. После этого он покинул территорию Украины и вывез из страны свою семью.

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