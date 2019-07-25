Неизвестные попытались напасть на Порошенко после допроса в ГБР

Четверо неизвестных попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко после того, как он вышел из здания Государственного бюро расследований (ГБР), куда политик прибыл для допроса по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском".

Как уточняет агентство РИА "Новости", нападение произошло в тот момент, когда Порошенко садился в свой автомобиль. Один из нападавших запрыгнул на капот машину и стал показывать людям в салоне какие-то жесты. Охранники экс-президента стащили мужчину, после чего завязалась короткая стычка, в которую вмешались сотрудники полиции. Нападавшие убежали, а Порошенко уехал.

Во время допроса у здания ГБР прошло несколько митингов, один из которых организовали сторонники политика, а второй - его противники, которые требовали посадить Порошенко в тюрьму, называли преступником и скандировали "Вон!".

Напомним, Петр Порошенко стал фигурантом нескольких уголовных дел: о злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей, о государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе, об узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом "Прямой", о фальсификации документов при формировании депутатских фракций и незаконном назначении министров.

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