Украинский телеведущий и композитор Владимир Быстряков считает, что на параде Дня независимости Украины может произойти покушение на Владимира Зеленского.
По мнению Быстрякова, в политические процессы страны могут вмешаться военные, которые не довольны реформами нового главы государства.Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил, что вместо парада Дня независимости 24 августа в Киеве пройдет "Шествие достоинства", которое возглавит лично Владимир Зеленский.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Зеленский отменил военный парад на День независимости Украины, назвав его "помпезным и дорогим". 300 миллионов гривен, которые были выделены из бюджета на организацию парада, будут отданы военнослужащим в качестве премий.
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