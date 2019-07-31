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Украинский телеведущий допустил военный переворот на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина print

Украинский телеведущий и композитор Владимир Быстряков считает, что на параде Дня независимости Украины может произойти покушение на Владимира Зеленского.

По мнению Быстрякова, в политические процессы страны могут вмешаться военные, которые не довольны реформами нового главы государства.Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил, что вместо парада Дня независимости 24 августа в Киеве пройдет "Шествие достоинства", которое возглавит лично Владимир Зеленский.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Зеленский отменил военный парад на День независимости Украины, назвав его "помпезным и дорогим". 300 миллионов гривен, которые были выделены из бюджета на организацию парада, будут отданы военнослужащим в качестве премий.

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Темы парад покушение зеленский день независимости
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