Трамп лишит 3,1 миллиона американцев талонов на еду

Администрация Дональда Трампа готовится представить поправки в систему получения талонов на еду, которые лишат почти 3,1 миллиона американцев господдержки. По новым правилам, социально незащищенные слои населения должны будут пройти дополнительную оценку имущества и доходов, чтобы подтвердить нужду в талонах на еду.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, как в 2016 году администрация Обамы сокращала расходы на льготное предоставление продуктов питания. Отмечается, что свыше миллиона человека лишатся льгот SNAP в связи с возвращением во многих штатах трехмесячного ограничения на получение социальных льгот для безработных взрослых в возрасте 18-49 лет, за исключением недееспособных и имеющих маленьких детей.

И это несмотря на то, что в стране насчитывается 48,1 млн. американцев, которые проживают в неблагополучных с точки зрения доступа к продуктам питания семьях.

Читайте также:

Правительство США снизило льготы по продуктовым талонам для бедных, чтобы избежать "неэффективных трат"