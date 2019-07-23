Администрация Дональда Трампа готовится представить поправки в систему получения талонов на еду, которые лишат почти 3,1 миллиона американцев господдержки. По новым правилам, социально незащищенные слои населения должны будут пройти дополнительную оценку имущества и доходов, чтобы подтвердить нужду в талонах на еду.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, как в 2016 году администрация Обамы сокращала расходы на льготное предоставление продуктов питания. Отмечается, что свыше миллиона человека лишатся льгот SNAP в связи с возвращением во многих штатах трехмесячного ограничения на получение социальных льгот для безработных взрослых в возрасте 18-49 лет, за исключением недееспособных и имеющих маленьких детей.
И это несмотря на то, что в стране насчитывается 48,1 млн. американцев, которые проживают в неблагополучных с точки зрения доступа к продуктам питания семьях.
Читайте также:
Правительство США снизило льготы по продуктовым талонам для бедных, чтобы избежать "неэффективных трат"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.
Сегодня в Москве прошел очередной протестный митинг незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.
Правозащитник Динар Идрисов сообщил в Facebook об убийстве активистки Елены Григорьевой.