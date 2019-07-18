В Вильнюсе, столице Литвы, пройдет торжественное мероприятие в честь годовщины декларации Самнера Уэллеса.
Об этом сообщает сеть крупнейших новостных интернет-изданий в Прибалтике Delfi.
Декларацией Самнера Уэллеса Соединенные Штаты Америки осудили ввод войск Советского Союза и провозглашение советских республик в Латвии, Эстонии и Литве.
Организаторами мероприятия в Вильнюсе, сообщает Delfi, выступают Министерство иностранных дел Литвы и посольство США в Вильнюсе.
"Декларация Уэллеса — прекрасный символ единства стран Балтии и США. Благодаря США флаг Литвы и флаги других Балтийских государств пятьдесят лет развевались в Государственном департаменте США, подчеркивая последовательно проводимую США политику непризнания оккупации стран Балтии", — заявил глава МИД Линас Линкявичюс.
Напомним, что страны Прибалтики — Латвия, Литва и Эстония — входили в состав СССР с 1940 по 1991 год. Этот период власти прибалтийских стран считают оккупационным.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Литва использует так называемые антидроны на государственных границах с Калининградской областью и Белоруссией.
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