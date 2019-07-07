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Литва использует антидроны на границах с Россией и Белоруссией

Мир » Бывший СССР » Прибалтика print

Пограничники Литвы используют так называемые антидроны на государственных границах с Калининградской областью и Белоруссией.

Об этом заявил представитель литовского пограничного ведомства Гедрюс Мишутис, сообщает Первый Балтийский канал.

Специалист пояснил, что антидроны "блокируют сигнал управления беспилотником, позволяют перехватить его и посадить на землю".

В данный момент, отметил Гедрюс Мишутис, у Литвы имеется три устройства подобного толка. Установлены они в местах, где "фиксируется наибольшее число несанкционированных полетов".

Мишутис указал, что беспилотники используются как для наблюдения за деятельностью силовых структур Литвы и сбора конфиденциальной информации, так и в контрабандных целях.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки передали пограничникам Литвы тепловизоры на общую сумму в 5 миллионов долларов.

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Темы литва россия граница белоруссия прибалтика калининград беспилотники
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