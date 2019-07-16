Британсккую улицу признали самой крутой в мире

Улица Ффорд Пен Ллех города Харлеч в Северном Уэльсе вошла в Книгу рекордов Гиннесса, как самая крутая улица в мире. Угол ее подъема составляет 37,45 градусов.

На протяжении долгих лет самой крутой улицей мира считалась улица Болдуин в Новой Зеландии, однако жители британского Уэльса были с этим не согласны. Угол подъема улицы Болдуин составляет 35 градусов. Жители Харлеча потребовали провести независимую экспертизу улицы Ффорд Пен Ллех.

6 июля независимые эксперты подтвердили, что угол подъема улицы Ффорд Пен Ллех составляет 37,45 градусов. Местные жители считают, что улица-рекордсменка позволит им привлечь больше туристов.