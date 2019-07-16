На побережье Новой Зеландии обнаружили 4-метрового кальмара

Рано утром группа новозеландских велосипедистов во время поездки по побережью, обнаружили на берегу гигантского кальмара. Измерив морского обитателя, велосипедисты узнали, что его длина составляет четыре метра. Затем молодые парни позвонили в Национальный институт водных и атмосферных исследований.

Исследователи прибыли на место и забрали кальмара. Позже они рассказали, что в размерах беспозвоночного нет ничего необычного. Обнаруженный кальмар является представителем рода глубоководных кальмаров, которые часто достигают гигантских размеров.

Фотографии гигантского кальмара были опубликованы в Facebook-группе OCEAN HUNTER Spearfishing & Freediving, на который подписываются любители морских и океанических фотографий. Пользователи утверждают, что не зря отказывались от плавания у берегов Новой Зеландии, поскольку размер кальмара шокировал их. Есть и такие, кто усомнился в достоверности снимка.