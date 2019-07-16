Рано утром группа новозеландских велосипедистов во время поездки по побережью, обнаружили на берегу гигантского кальмара. Измерив морского обитателя, велосипедисты узнали, что его длина составляет четыре метра. Затем молодые парни позвонили в Национальный институт водных и атмосферных исследований.
Исследователи прибыли на место и забрали кальмара. Позже они рассказали, что в размерах беспозвоночного нет ничего необычного. Обнаруженный кальмар является представителем рода глубоководных кальмаров, которые часто достигают гигантских размеров.
Фотографии гигантского кальмара были опубликованы в Facebook-группе OCEAN HUNTER Spearfishing & Freediving, на который подписываются любители морских и океанических фотографий. Пользователи утверждают, что не зря отказывались от плавания у берегов Новой Зеландии, поскольку размер кальмара шокировал их. Есть и такие, кто усомнился в достоверности снимка.
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