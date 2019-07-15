Правительство Латвии рассмотрит поправки к закону, которые позволят силам НАТО пересекать границы постсоветской республики за пределами КПП.
Об этом сообщает Кабинет министров Латвии.
Сообщается, что в случае принятия поправок силы Североатлантического альянса в случае кризисных ситуаций или же, например, во время военных учений будут вправе пересекать государственные границы Латвии вне официальных пунктов.
На это силам НАТО необходимо будет лишь запросить соответствующее разрешение у латышской пограничной охраны, сообщаем Кабинет министров.
Напомним, что Латвия является полноценным членом Североатлантического альянса с 2004 года. В тот же год совместно с постсоветской республикой членами НАТО стали Болгария, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства обороны Латвии возмутился трансляции российского телеканала в Бельгии.
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