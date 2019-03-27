СМИ: Солдаты НАТО пользуются в Прибалтике вседозволенностью и безнаказанностью

Солдаты Североатлантического альянса в Прибалтике — Литве, Латвии и Эстонии — пользуются вседозволенностью и безнаказанностью.

Об этом сообщает российское общественно-политическое и деловое издание "Известия".

Так, пишут авторы материала, совсем недавно, например, военнослужащие НАТО справили малую нужду на памятник Свободы в Риге, столице Латвии. Когда на место происшествия прибыли латышские стражи правопорядка, выяснилось, что мужчины — военнослужащие Соединенных Штатов Америки и НАТО. Американцы, отмечают авторы материала, отделались штрафом в размере нескольких сотен евро. Примечательно, что они, хоть и перепутали один из символов современной Риги с туалетом, были трезвы.

Также, сообщает издание, военнослужащие Североатлантического альянса в Прибалтике частенько устраивают драки в кафе, барах и иных питейных заведениях. Например, пишут авторы материала, весной 2014 года, во время масштабных учений НАТО в Прибалтике, в городе Вентспилс в Латвии произошло сразу несколько драк с участие солдат Североатлантического альянса. Мэр Вентспилса Айварс Лембергс заявил тогда, что солдаты якобы справляли малую нужду на витрины магазинов и баров, распивали алкоголь в общественных местах и даже срывали цветы с клумб. Цветы, указал Лембергс, солдаты НАТО дарили местным проституткам.

Весной же года минувшего, напоминают авторы материала, сразу несколько пьяных офицеров британской армии устроили драку с полицейскими Риги. Тогда официальный Лондон озаботился не самим инцидентом, а тем, что российские средства массовой информации могут использовать эту информацию для дискредитации войск Североатлантического альянса.

Серьезные проступки, которые совершают солдаты НАТО, пишут авторы материала, отчего-то караются лишь штрафами. Хотя по нынешним законам Литвы, Латвии и Эстонии многое из содеянного военнослужащими Североатлантического альянса подразумевает уголовное наказание. В том же случае, если уголовного наказания все-таки не избежать, сообщает издание, солдаты НАТО просто-напросто бегут домой, где их, понятное дело, никто за проступки в чужой стране не наказывает.

Безнаказанность же, как известно, провоцирует вседозволенность, резюмируют авторы материала. Заигравшись в "российскую агрессию" и пустив на территорию Прибалтики Североатлантический альянс, Латвия, Литва и Эстония поздно поняли, что настоящая угроза исходит от солдат НАТО.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эстонские средства массовой информации обвинили русскоязычных солдат страны в травле прочих военнослужащих. Так, сообщают СМИ Эстонии, те якобы показательно и демонстративно поют национальный гимн Российской Федерации, а также прибегают к физическому насилию.

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