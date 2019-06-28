Глава Минобороны Латвии возмущен трансляцией телеканала РФ в Бельгии

Трансляция российских телеканалов в Европе неприемлема.



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Об этом заявил глава Министерства обороны Латвии Артис Пабрикс.

По словам главы Минобороны постсоветской республики, в его гостиничном номере в Брюсселе, столице Бельгии, был якобы доступен для просмотра один из российских спутниковых телеканалов.

В Латвии, отметил Артис Пабрикс, этот телеканала больше нет на экране. В ряде прочих западных государств тоже, подчеркнул специалист.

"Тогда почему это здесь?", — возмутился глава Министерства обороны Латвии.

Отметим, что Пабрикс прибыл в Бельгию для участия в дискуссиях на международном форуме, где в числе прочего обсуждались и отношения с Российской Федерацией.

Напомним, что Латвия обвиняет российские средства массовой информации в "кремлевской пропаганде" и ограничивает трансляцию тех или иных телеканалов на территории постсоветской республики.