Трансляция российских телеканалов в Европе неприемлема.
Об этом заявил глава Министерства обороны Латвии Артис Пабрикс.
По словам главы Минобороны постсоветской республики, в его гостиничном номере в Брюсселе, столице Бельгии, был якобы доступен для просмотра один из российских спутниковых телеканалов.
В Латвии, отметил Артис Пабрикс, этот телеканала больше нет на экране. В ряде прочих западных государств тоже, подчеркнул специалист.
"Тогда почему это здесь?", — возмутился глава Министерства обороны Латвии.
Отметим, что Пабрикс прибыл в Бельгию для участия в дискуссиях на международном форуме, где в числе прочего обсуждались и отношения с Российской Федерацией.
Напомним, что Латвия обвиняет российские средства массовой информации в "кремлевской пропаганде" и ограничивает трансляцию тех или иных телеканалов на территории постсоветской республики.
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