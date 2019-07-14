Медведчук: независимости Украины мешает внешнее управление США

Украина с 2014 года находится под сильным внешним управлением Соединенных Штатов Америки.



Украине предложили забрать два старых фрегата США / Новости от 20.11.2018 11:57

Об этом в своем личном аккаунте в социальной сети Twitter написал глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Внешнее управление США не идет на пользу постсоветской республике, считает Медведчук. По его словам, это мешает проявлению украинской политики.

Влияние Соединенных Штатов Америки на Украине низводит суверенитет и независимость последней. В таких условиях говорить о самостоятельности новой украинской власти сложно, резюмировал Виктор Медведчук.

Напомним, что 20 мая текущего года состоялась инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. В тот же день новоиспеченный глава государства получил послание от действующего президента США Дональда Трампа. Как сообщали средства массовой информации, в письме было "довольно четко" изложены этапы дальнейшего сотрудничества Вашингтона и Киева.

Буквально через несколько дней после этого специальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон продолжит поставлять вооружение постсоветской республике.

Тогда же, отметим, стало известно, что власти США рассмотрят законопроект, предусматривающий предоставление Украине статуса главного союзника страны вне Североатлантического альянса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провел "великолепную дискуссию" с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком.

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