Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком.
Встреча прошла в Вашингтоне, столице Соединенных Штатов Америки, сообщает ТАСС.
Джон Болтон заявил, что у него с Александром Данилюком состоялась "великолепная дискуссия" по поводу поддержки реформ на Украине со стороны США и мирного восстановления территорий постсоветской республики.
С секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины встретился и глава Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри. Американский специалист указал, что они с Данилюком обсудили энергетическую безопасность Украины в период правления действующего президента республики Владимира Зеленского.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что наращивание войск РФ на границе с Украиной, по мнению специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера, является всего лишь частью ротации.
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