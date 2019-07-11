Болтон провел "великолепную дискуссию" с секретарем Совбеза Украины

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком.



Путин заявил Болтону о необходимости обсудить вопросы разоружения / Новости от 23.10.2018 19:14

Встреча прошла в Вашингтоне, столице Соединенных Штатов Америки, сообщает ТАСС.

Джон Болтон заявил, что у него с Александром Данилюком состоялась "великолепная дискуссия" по поводу поддержки реформ на Украине со стороны США и мирного восстановления территорий постсоветской республики.

С секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины встретился и глава Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри. Американский специалист указал, что они с Данилюком обсудили энергетическую безопасность Украины в период правления действующего президента республики Владимира Зеленского.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что наращивание войск РФ на границе с Украиной, по мнению специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера, является всего лишь частью ротации.

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