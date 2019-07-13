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Палата конгресса США одобрила запрет на сделки с госдолгом России

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на будущий финансовый год, который включает в себя поправку о введении санкции в отношении государственного долга России. 


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Проект предусматривает выделение более 730 миллиардов долларов на оборону. Палата представителей также обсудила предложение конгрессменов-демократов о включении в проект бюджета поправки с запретом для американцев проводить какие-либо сделки с российским госдолгом. Ее поддержали 234 конгрессмена, против выступили 195.

"Поправка посылает четкий сигнал Владимиру Путину и Кремлю о том, что им не удалось сорваться с крючка и Россия столкнется с реальными последствиями из-за вмешательства в выборы" - сказал один из авторов инициативы. 

По мнению демократов, санкции в отношении России до настоящего момента были "иллюзорными", поскольку некоторым фигурантам черных списков всего лишь запрещали посещать США. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Трамп решил не устанавливать квоты на производство урана в стране. Глава государства не согласен с выводами Министерства торговли о том, что импорт урана из-за границы создает угрозу национальной безопасности.

Читайте также: Суперсанкции США убьют банки и госдолг России?

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Темы сша запрет госдолг санкции поправка конгресс
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