Палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на будущий финансовый год, который включает в себя поправку о введении санкции в отношении государственного долга России.
Проект предусматривает выделение более 730 миллиардов долларов на оборону. Палата представителей также обсудила предложение конгрессменов-демократов о включении в проект бюджета поправки с запретом для американцев проводить какие-либо сделки с российским госдолгом. Ее поддержали 234 конгрессмена, против выступили 195.
"Поправка посылает четкий сигнал Владимиру Путину и Кремлю о том, что им не удалось сорваться с крючка и Россия столкнется с реальными последствиями из-за вмешательства в выборы" - сказал один из авторов инициативы.
По мнению демократов, санкции в отношении России до настоящего момента были "иллюзорными", поскольку некоторым фигурантам черных списков всего лишь запрещали посещать США.
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