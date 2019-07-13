Президент США Дональд Трамп решил не устанавливать квоты на производство урана в стране. Глава государства не согласен с выводами Министерства торговли о том, что импорт урана из-за границы создает угрозу национальной безопасности.
Американский лидер подчеркнул, что этот вопрос действительно вызывает "значительную озабоченность". Однако он сомневается в "анализе аспектов национальной безопасности применительно ко всей цепи поставок ядерного топлива".
По данным за 2017 год, доля произведенного внутри США урана в топливе для гражданских ядерных реакторов составляла 7%. Остальная его часть поставляется из Канады, Австралии, Казахстана и России.
В минувшем году компании Energy Fuels Inc и Ur-Energy Inc потребовали от правительства установить лимит на количество урана, поставляемого в США из-за границы. Закупки у иностранных компаний привели к тому, что производство урана в США упало до исторических минимумов. В качестве меры поддержки отрасли компании предложили ввести квоту, которая зарезервирует 25% для американских производителей.
Сейчас дочерняя компания "Росатома" имеет право поставлять в США до 20% импортируемого в страну урана. Американские производители опасаются, что после завершения действия соглашения в 2020 году Россия сможет нарастить поставки.
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