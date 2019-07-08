Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на государственную измену в отношении владельцев и сотрудников украинского телеканала NewsOne из-за планов провести телемост с Россией.
"В связи с намерениями телеканала провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки для подрывной деятельности против Украины", - написал генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
Он также добавил, что все причастные к организации телемоста - от владельца канала и до ведущего - вызваны на допрос. Сотрудники прокуратуры готовят ходатайство об аресте активов NewsOne.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинский телеканал NewsOne решил отменить телемост "Надо поговорить" совместно с "Россией 1". В адрес журналистов начали поступать прямые угрозы физической расправы.
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