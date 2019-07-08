Украинский телеканал NewsOne решил отменить телемост "Надо поговорить" совместно с "Россией 1". В адрес журналистов начали поступать прямые угрозы физической расправы.
"Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов, привела к тому, что на протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начала массированная информационная атака", - сказано в заявлении канала.
Напомним, телеканалы "Россия 1" и NewsOne накануне анонсировали телемост, в ходе которого смогли бы поговорить граждане двух стран. Эту идею осудили многие украинские политики и журналисты. Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост "дешевым пиар-ходом", направленным на разделение украинского общества.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) выступает за немедленный созыв внеочередного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для введения санкций в отношении украинских телеканалов NewsOne и "112 Украина".
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