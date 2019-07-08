СБУ пригрозила наказать украинские телеканалы за телемост с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) выступает за немедленный созыв внеочередного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для введения санкций в отношении украинских телеканалов NewsOne и "112 Украина".



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Инициатива ведомства связана с "широким общественным резонансом", который вызвало намерение руководства NewsOne провести вместе с российским телеканалом "Россия 1" телемост "Надо поговорить".

"СБУ проинформирует телеканалы "112 Украина" и NewsOne об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом "Россия" и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями СНБО", - отмечает пресс-служба силовиков.

За нарушение запрета на сотрудничество с попавшими под санкции компаниями из России, украинские телеканалы могут быть оштрафованы. В ведомстве считают, что Рада должна аннулировать лицензии на вещание, если телеканалы продолжат нарушать законодательство Украины.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутаты Верховной Рады возмущены проведением телемоста между российским и украинским телеканалами. Парламентариев поддержал и вице-премьер Украины Владимир Гройсман.

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