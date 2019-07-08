В Раде возмутились идеей проведения телемоста с Россией

Депутаты Верховной Рады возмущены проведением телемоста между российским и украинским телеканалами. Парламентариев поддержал и вице-премьер Украины Владимир Гройсман.



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"Выношу предложение по отдельному заседанию СНБО по ползучей оккупации украинского медиапространства Кремлем - это угроза национальной безопасности", - написала депутат Анна Гопко на своей странице в Facebook.

Глава Радикальной партии Олег Ляшко также призвал президента Владимира Зеленского созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, чтобы "очистить информационное пространство от влияния Кремля".

Премьер-министр Гройсман обратился к руководству телеканала NewsOne с требованием отменить планируемый телемост. "Обращаюсь к журналистам и руководителям канала. Вспомните, с кем у нас война на Востоке, кто убивает наших ребят в Донбассе, разрушает украинские города и аннексировал Крым. Вспомните - и откажитесь от этого проекта. Не играйте на руку врагу", - сказал он.

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко посчитала, что правительство и офис президента Украины должны "отреагировать соответствующим образом" на инициативу проведения телемоста.

Напомним, 12 июля в 18.00 по мск между студиями канала "Россия 1" в Москве и "NewsOne" в Киеве состоится телемост. Ведущими трансляции станут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым - с украинской.

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