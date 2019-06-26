Трамп пообещал, что возможная война с Ираном "не займет много времени"

Президент США Дональд Трамп пообещал, что возможная война против Ирана будет недолгой, поскольку Вашингтон обладает превосходящими силами.



Трамп: в случае войны Иран столкнется с невиданными разрушениями / Новости от 22.06.2019 07:52

По словам президента, он надеется, что вооруженного конфликта между странами не будет, но, если что-то произойдет, то Соединенные Штаты "в очень выигрышном положении".

"Я просто говорю, если что-то произойдет, это не займет много времени", - сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News и добавил, что возможность проведения наземной военной операции против Ирана он не рассматривает.

Накануне президент США опубликовал на своей странице в Twitter серию заявлений, в которых пригрозил Ирану "ответом с ошеломляющей силой" на любые провокации. Трамп обвинил иранских лидеров в агрессивной политике и сказал, что они не осознают сегодняшних реалий.

"Иран не понимает доброты и сострадания. Никогда не понимал. Они, к сожалению, понимают силу, а у США самая мощная армия в мире", - написал американский президент.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Ирана Хасан Роухани назвал американские санкции против Тегерана - актом отчаяния со стороны Соединенных Штатов.

"Действия Белого дома означают, что он умственно отсталый. Стратегическая терпеливость Ирана не означает, что мы боимся", - сказал он в прямом эфире местного государственного телеканала.

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