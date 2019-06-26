Президент США Дональд Трамп пообещал, что возможная война против Ирана будет недолгой, поскольку Вашингтон обладает превосходящими силами.
По словам президента, он надеется, что вооруженного конфликта между странами не будет, но, если что-то произойдет, то Соединенные Штаты "в очень выигрышном положении".
"Я просто говорю, если что-то произойдет, это не займет много времени", - сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News и добавил, что возможность проведения наземной военной операции против Ирана он не рассматривает.
Накануне президент США опубликовал на своей странице в Twitter серию заявлений, в которых пригрозил Ирану "ответом с ошеломляющей силой" на любые провокации. Трамп обвинил иранских лидеров в агрессивной политике и сказал, что они не осознают сегодняшних реалий.
"Иран не понимает доброты и сострадания. Никогда не понимал. Они, к сожалению, понимают силу, а у США самая мощная армия в мире", - написал американский президент.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Ирана Хасан Роухани назвал американские санкции против Тегерана - актом отчаяния со стороны Соединенных Штатов.
"Действия Белого дома означают, что он умственно отсталый. Стратегическая терпеливость Ирана не означает, что мы боимся", - сказал он в прямом эфире местного государственного телеканала.
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