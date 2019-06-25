Президент Ирана Хасан Роухани назвал американские санкции против Тегерана - актом отчаяния со стороны Соединенных Штатов.
"Действия Белого дома означают, что он умственно отсталый. Стратегическая терпеливость Ирана не означает, что мы боимся", - сказал он в прямом эфире местного государственного телеканала, передает агентство Reuters.
Лидер Ирана также добавил, что санкции США в его отношении ни к чему не приведут, поскольку у него нет никаких активов за границей. Новые ограничения лишь показывают, что все заявления из уст высокопоставленных американских чиновников о желании США наладить отношения с Ираном, - это ложь, заключил Роухани.
Санкции против иранского лидера Вашингтон ввел после того, как военные Ирана сбили американский беспилотник. Инцидент стал причиной резко усиления напряженности между двумя странами.
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