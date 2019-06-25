Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Президент Ирана Хасан Роухани назвал Белый дом "умственно отсталым"

Мир print

Президент Ирана Хасан Роухани назвал американские санкции против Тегерана - актом отчаяния со стороны Соединенных Штатов. 


Помпео: США продолжат вводить санкции против Ирана / Новости от 22.04.2019 20:12

"Действия Белого дома означают, что он умственно отсталый. Стратегическая терпеливость Ирана не означает, что мы боимся", - сказал он в прямом эфире местного государственного телеканала, передает агентство Reuters.

Лидер Ирана также добавил, что санкции США в его отношении ни к чему не приведут, поскольку у него нет никаких активов за границей. Новые ограничения лишь показывают, что все заявления из уст высокопоставленных американских чиновников о желании США наладить отношения с Ираном, - это ложь, заключил Роухани. 

Санкции против иранского лидера Вашингтон ввел после того, как военные Ирана сбили американский беспилотник. Инцидент стал причиной резко усиления напряженности между двумя странами. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы сша иран санкции белый дом умственная отсталость
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Бывший дом Николаса Кейджа выходит на рынок за 10,95 миллиона долларов
Недвижимость
В какое время выгоднее купить жилье?
Недвижимость
Квартира-распашонка: особенности планировки и стоит ли покупать?
Новости Все >
Курорт "Роза Хутор" открыл продажи ски-пассов и отелей на сезон "ЗИМА-2020"
Опрос: 36% россиян считают, что СССР не был готов к войне
В Роскосмосе опровергли сообщения о внештатной ситуации при посадке "Союза"
Памела Андерсон обвинила футболиста Рами в измене
Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве
Участники ПАСЕ оспорили полномочия делегации из России
Россиянка перевела обещавшему ей чемодан евро "бельгийцу" 1,6 млн рублей
"Динамо" не смогло вылететь в Австрию из-за неисправности самолета
Президент Ирана Хасан Роухани назвал Белый дом "умственно отсталым"
В Челябинской области закончилось выдвижение кандидатов в губернаторы
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Грузии
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения

"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!

Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
США случайно опубликовали доктрину о ядерной войне
Военные новости
США случайно опубликовали доктрину о ядерной войне
Новости Европы
Нашествие крыс вынудило Елизавету II покинуть Букингемский дворец
Экономика
Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
Новости Грузии
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения

"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!

Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
Несколько кафе и ресторанов в Грузии повысили цены для россиян в ответ на "оккупацию"
Новости Грузии
Несколько кафе и ресторанов в Грузии повысили цены для россиян в ответ на "оккупацию"
Новости Грузии
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Экономика
Российские виноделы не поддержали идею запрета на ввоз грузинских вин
Путешествия
Авиакомпаниям Грузии запретят летать в Россию с 8 июля

С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

Авиакомпаниям Грузии запретят летать в Россию с 8 июля
Кадыров прокомментировал беспорядки в Грузии
Мир. Новости мира
Кадыров прокомментировал беспорядки в Грузии
Власть
Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года
Новости Грузии
Несколько кафе и ресторанов в Грузии повысили цены для россиян в ответ на "оккупацию"
Рустем Сафронов Трамп уверенно идет на второй срок Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Участники ПАСЕ оспорили полномочия делегации из России
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
В уральский поселок из-за угрозы беспорядков на межнациональной почве отправлен ОМОН
В уральский поселок из-за угрозы беспорядков на межнациональной почве отправлен ОМОН
В уральский поселок из-за угрозы беспорядков на межнациональной почве отправлен ОМОН
Депутат Госдумы предложил ввести производственную практику в школах
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
TNS: русский язык в украинской Сети популярнее мовы
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Хозяйка парикмахерской 3 дня насиловала грабителя
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Социологи: привыкшие к цензуре в Сети китайцы теряют интерес к запрещенной информации
Уволенная после прямой линии Путина замгубернатора Мурманской области назвала себя жертвой
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ