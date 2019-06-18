AFP: Иран раскрыл крупную сеть кибершпионажа США

Иран раскрыл крупную сеть кибершпионажа Соединенных Штатов Америки.



Противостояние Ирана и США вышло на новый уровень...

Об этом, ссылаясь на государственную телерадиокомпанию "Голос Исламской Республики", сообщает французское новостное агентство AFP.

О раскрытии крупной сети кибершпионажа США рассказал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

По словам специалиста, недавно спецслужбы Ирана обнаружили и нейтрализовали крупную шпионскую сеть ЦРУ, действовавшую в киберпространстве средневосточного государства.

Али Шамхани заявил, что сеть якобы действовала и в целом ряде других государств. Тегеран сотрудничает со многими странами в противодействии шпионским сетям Соединенных Штатов Америки, указал Шамхани, поясняя, откуда у Ирана взялась информация о масштабах деятельности сети.

По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана, Тегеран вместе с союзниками арестовал агентов ЦРУ в нескольких государствах мира и тем самым развалил крупную разведывательную американскую сеть.

Али Шамхани также отметил, что Соединенные Штаты Америки пытаются сломить волю свои геополитических противников. Вашингтон, считает Шамхани, видит свои спецслужбы "в духе голливудских фильмов". Реальность же, пояснил специалист, намного прозаичнее.

В каких еще странах была раскрыта сеть шпионов Соединенных Штатов Америки, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана не уточнил.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Израиль, США и Великобритания обвиняют Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе.

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