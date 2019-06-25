Ряд американских миллиардеров предложили ввести налог на богатство в США

Часть наиболее богатых людей Соединенных Штатов выступили с открытой инициативой ввести в стране налог на богатство. Письма с таким предложением они направили всем кандидатам в президенты США на выборах 2020 года.



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"Следующий доллар новых налоговых поступлений должен быть от самых финансово удачливых, а не американцев со средним и низким доходом", - приводит из слова агентство Bloomberg.

По их мнению, налог на богатство позволит устранить социальное неравенство и решит проблемы в области экологии, экономики и здравоохранения.

Под обращением подписались около 19 человек. Среди них один из основателей соцсети Facebook Крис Хьюз, наследница Disney Эбигейл Дисней и дочь вице-председателя Berkshire Hathaway Молли Мангер. Все они открыто заявили о необходимости введения подобного налога.