Армения готова стать посредником для перелетов между Россией и Грузией

Премьер-министр Армении Акоп Чагарян сообщил, что страна готова стать буферной зоной между Грузией и Россией для обеспечения авиасообщения. Для этого уже с 8 июня армянские авиакомпании могут выделить пять и более пассажирских лайнеров для авиаперевозок.



Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию / Новости от 21.06.2019 21:46

Свою готовность обеспечить авиасообщение между Россией и Грузией уже выразили три армянских авиакомпании: Atlantis European, Taron Avia и Armenia. По словам Чагаряна, количество самолетов могут увеличить до семи, если такая необходимость потребуется.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию.

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