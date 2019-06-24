Премьер-министр Армении Акоп Чагарян сообщил, что страна готова стать буферной зоной между Грузией и Россией для обеспечения авиасообщения. Для этого уже с 8 июня армянские авиакомпании могут выделить пять и более пассажирских лайнеров для авиаперевозок.
Свою готовность обеспечить авиасообщение между Россией и Грузией уже выразили три армянских авиакомпании: Atlantis European, Taron Avia и Armenia. По словам Чагаряна, количество самолетов могут увеличить до семи, если такая необходимость потребуется.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию.
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Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.