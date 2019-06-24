Прибывшие в аэропорты Грузии гости постсоветской республики получат брендированное подарочное вино.
Об этом сообщает Национальная администрация туризма Грузии.
Власти отметили, что акция не будет проводиться на постоянной основе.
Грузинские средства массовой информации отмечают, что вино будут бесплатно раздавать в аэропортах Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Согласно предоставленной информации, власти постсоветской республики потратят на акцию порядка 362 тысяч долларов.
Напомним, что в 2016 и 2017 годах в Грузии уже проводились подобные акции. В ходе последней, например, было роздано 60 тысяч бутылок вина.
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"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
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