В Грузии туристам будут бесплатно раздавать вино

Прибывшие в аэропорты Грузии гости постсоветской республики получат брендированное подарочное вино.



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Об этом сообщает Национальная администрация туризма Грузии.

Власти отметили, что акция не будет проводиться на постоянной основе.

Грузинские средства массовой информации отмечают, что вино будут бесплатно раздавать в аэропортах Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Согласно предоставленной информации, власти постсоветской республики потратят на акцию порядка 362 тысяч долларов.

Напомним, что в 2016 и 2017 годах в Грузии уже проводились подобные акции. В ходе последней, например, было роздано 60 тысяч бутылок вина.