Трамп объявил о своем решении баллотироваться на второй президентский срок

Президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2020 года. Такое заявление он сделал в ходе своего выступления перед сторонниками во Флориде.



Трамп сообщил, что пойдет на второй срок / Новости от 01.06.2019 09:54

"Именно в эту неделю четыре года назад я объявил о своем намерении идти на президентские выборы. Никто не сделал столько, сколько мы сделали за эти два с половиной года. Мы сделали это раз, мы сделаем это снова. И это причина, почему сегодня я стою перед вами, чтобы официально запустить свою кампанию по борьбе за президентское кресло", - передает его слова агентство РИА "Новости".

По мнению американских экспертов, сильным козырем Трампа в ходе нынешней предвыборной кампании является благоприятная ситуация в экономике США. Безработица в стране сократилась до минимума с 2000 года, составив 3,8%. Средняя почасовая заработная плата продолжает расти и увеличилась на 2,7% по сравнению в маем 2018 года. Однако меньше половины (41%) американских избирателей видят в этом заслугу президента, об этом говорят данные опроса, проведенного социологами Университета Куиннипэк.

Кроме того, по результатам исследования телеканала Fox News, если бы выборы проводились сейчас, то Трамп уступил своему главному конкуренту - бывшему вице-президенту США Джо Байдену. Почти половина американских избирателей (49%) поддержали Байдена, а действующего президента - лишь 39% опрошенных.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Джо Байден, который заявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 2020 года, наиболее вероятно получит поддержку со стороны Демократической партии и сторонников демократов.

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