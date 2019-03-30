Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах

Бывшего вице-президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, претендующего на пост главы государства, обвинили в сексуальных домогательствах.
Так, рассказала американским средствам массовой информации бывший кандидат на пост заместителя губернатора штата Невада Люси Флорес, в 2014-м году Байден на публичном мероприятии прикоснулся к ней и поцеловал в голову без ее согласия.
Случилось это, рассказывает женщина, буквально за несколько дней до выборов в сенат, когда она ждала за кулисами своей очереди выступать.
Люси Флорес рассказывает, что сделала несколько глубоких вдохов и уже готовилась выйти на сцену, как внезапно почувствовала на плечах чьи-то руки. Потом, рассказала Флорес американским журналистам, вице-президент США приблизился к ней, понюхал ее волосы и поцеловал в затылок.
Экс-кандидат на пост заместителя губернатора штата Невада заявила, что была шокирована таким поведением Джо Байдена.
Джо Байден, что примечательно, прокомментировал обвинение в домогательствах со стороны бывшего члена ассамблеи штата Невада Люси Флорес. Ответ политика изложил его пресс-секретарь. По словам пресс-секретаря, "ни тогда, ни в последующие годы, Байден или его сотрудники не подозревали, что она испытывала дискомфорт на тот момент, кроме того, они не помнят то, что она описывает".
Отметим, что Джо Байден вступил в должность вице-президента США в январе 2009 года, одновременно с тем, как Барака Обама стал действующим президентом страны. В 2012 году, когда Барак Обама был переизбран на второй срок, были продлены и полномочия Джо Байдена.
Ранее "Правда.Ру" уже писала о том, что Джо Байден намерен баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов Америки.
Фото: Джо Байден.
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